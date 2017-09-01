「寶島歌王」恐罹失智症？經紀人曝健康狀況

「寶島歌王」葉啟田以《愛拼才會贏》走紅歌壇。(圖/本報系資料照)

「寶島歌王」葉啟田以一首《愛拼才會贏》傳唱20多年，不過近期卻爆出不僅手會不自覺抖動，還會突然間情緒失控，症狀雷同阿茲海默及失智症前期微兆，健康狀況疑似亮起紅燈。

根據《蘋果日報》報導，葉啟田赴美國洛杉磯商演期間，因為手抖導致用筷子夾東西吃力，用餐過程沒喝酒的他，講話卻不斷重複跳針，甚至情緒失控對助理發脾氣，讓人擔憂「寶島歌王」恐成失智老人，對此經紀人表示因為葉啟田意識到友人相繼離世，所以特別重視健康養身，每年也都會例行性健檢，此外也會去求神明保佑，讓自己延年益壽，此外也轉述也葉啟田的話，聲稱自己忙得很開心，身體沒有任何問題，目前也在尋找適當時機前往開雄開唱，希望鄉親再耐心等候。

(中時電子報)