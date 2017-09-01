驚豔！關之琳再扮十三姨0改變

關之琳在《我們來了2》重現十三姨美貌！（圖／翻攝畫面）

關之琳重現十三姨畫面！（影／YouTube）

息影12年的女神關之琳，在真人秀《我們來了2》上不僅見到久違的導演好友袁和平，他更替節目重導了《黃飛鴻》，只是過去曾在片中飾演漂亮「十三姨」的關之琳，這回再度重現，美貌幾乎0改變，讓人驚豔！

袁和平受邀替《我們來了2》拍了段女子版的《黃飛鴻》，先前蔣欣換上衣服扮演黃飛鴻猛K臨演，不過之中最讓人期待的，莫過於關之琳重現「十三姨」的模樣，一樣的白色禮服、盤起來的頭髮，那一對水汪汪大眼與膚質卻沒有改變，關之琳就被大讚實在太狂！

由於關之琳息影多年，這回看著她再拿著劇本走上片場，恐怕讓許多粉絲都相當懷念，紛紛上網留言希望她「乾脆復出吧！」而見到熟悉的片場與老友，關之琳也坦言「很感動！」

(中時電子報)