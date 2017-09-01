戴資穎缺席英雄遊行 為了公益當防災大使

拿下今年台北世大運羽球團體、女單雙金的「世界球后」戴資穎，31號無法出席「台灣英雄大遊行」，讓不少民眾有點失望，不過小戴並非刻意缺席，而是她早已約好要到內政部做公益擔任防災大使。

戴資穎缺席英雄遊行 為了公益當防災大使

羽球世界球后戴資穎這次為了世大運捨棄世錦賽，也成功為地主留下金牌，不少粉絲期盼在台灣英雄大遊行中看到她的希望落空，原來她是為早就排定的內政 部消防署防災大使公益行程而缺席。雖然缺席遊行讓球迷覺得可惜，但戴資穎換個方式用力行公益挺台灣，也令人感動不已。

(中天)