泰前總理盈拉逃前最後畫面曝光

泰國前總理盈拉(左)與隨行人員最後被拍到的畫面。(ISRA NEWS)

泰國前總理盈拉的潛逃路線示意。(網路圖片)

泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）涉稻米補貼案，據信她在開庭的前兩天(23日)即潛逃出境，現在關於她逃亡前的最後畫面曝光，包括隨行一干人等。

據泰媒ISRA新聞報導，盈拉23日出逃當天，曾與隨行親信14人在曼谷SC公園酒店活動，並被拍下數張清楚照片。畫面除盈拉本人，也拍到了她的姪女、秘書、律師、保鑣等人，女性成員超過半數。

報導指出，盈拉23日早曾向17位僧人布施，之後又前往瓦拉康寺布施，之後除臉書粉絲頁外，再也沒有公開消息。

泰國陸軍總司令差林猜表示，盈拉逃前將所有手機丟棄，並換掉了座車，令政府人員難以追踪她；目前已經泰國已與190個國家的國際警察就此事進行溝通，但尚未有進一步消息。

泰國警方表示，目前已有一位盈拉的保鑣前往警局報到，但沒有透露盈拉的潛逃細節，而其他被拍到的隨行人員也將被陸續傳喚調查。

(中時電子報)