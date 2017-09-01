泰前總理盈拉逃前最後畫面曝光
泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）涉稻米補貼案，據信她在開庭的前兩天(23日)即潛逃出境，現在關於她逃亡前的最後畫面曝光，包括隨行一干人等。
據泰媒ISRA新聞報導，盈拉23日出逃當天，曾與隨行親信14人在曼谷SC公園酒店活動，並被拍下數張清楚照片。畫面除盈拉本人，也拍到了她的姪女、秘書、律師、保鑣等人，女性成員超過半數。
報導指出，盈拉23日早曾向17位僧人布施，之後又前往瓦拉康寺布施，之後除臉書粉絲頁外，再也沒有公開消息。
泰國陸軍總司令差林猜表示，盈拉逃前將所有手機丟棄，並換掉了座車，令政府人員難以追踪她；目前已經泰國已與190個國家的國際警察就此事進行溝通，但尚未有進一步消息。
泰國警方表示，目前已有一位盈拉的保鑣前往警局報到，但沒有透露盈拉的潛逃細節，而其他被拍到的隨行人員也將被陸續傳喚調查。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。