台灣闊佬多 豪奢「水晶天際1號」來台招「貴客」

「水晶天際1號」奢華客機上配備有4張精緻餐桌，每桌可接待6位賓客。（圖／雲頂集團）

水晶郵輪公司用波音777-200 LR客機改造的「水晶天際1號」奢華客機，機上有社交空間，並有用餐區與酒吧區。（圖／雲頂集團）

「水晶天際1號」豪華客機上有的豪華座椅，全部採用威爾士全手工訂製皮面。（圖／雲頂集團）

「水晶天際1號」奢華客機上有86個豪華座椅，可調節為長1.8公尺的寬敞睡床，符合人體工學設計，讓旅客放鬆身心。（圖／雲頂集團）

「水晶天際1號」艙內娛樂系統，配備業內最大24吋高解析度互動式螢幕，旅客可隨選節目並聆聽海量音樂，每個座位都配有專屬USB及電源插座。（圖／雲頂集團）

「水晶天際1號」的亞洲首航「肯亞＋大溪地之旅」，會安排遊客下榻奈洛比的 Kempinski酒店Villa房。（圖／雲頂集團）

在肯亞除可在野生動物國家公園獵遊，並可欣賞動物大遷徏。（圖／雲頂集團）

大溪地的法屬玻理尼西亞島Bora Bora，風景絕美，「水晶天際1號」的行程會安排「貴客」前往體驗。（圖／雲頂集團）

大溪地是許多旅遊老饕眼中「一生必遊」的頂級度假地點。（圖／雲頂集團）

9天8夜的「非洲肯亞+大溪地」之旅，每人要價4.5萬美元、相當於台幣138萬元，而且只限量讓86位「貴客」參加。這是雲頂集團旗下新設水晶航空（Crystal AirCruises）公司以超豪華客機「水晶天際1號」（Crystal Skye）為亞太區豪客量身打造的頂級奢華首航之旅，除造訪兩個旅遊鑑賞家眼中「一生必遊」的兩個熱帶國家，食、宿與交通安排亦都標榜頂級尊榮，最特別的是，遊客可以成為全球第一批登上「水晶天際1號」豪華客機的成員，得到搭私人飛機遨翔天際的富豪式體驗。

「水晶天際1號』堪稱是亞洲乃至全球奢華旅遊業界的全新嘗試與突破，雖然包括台灣在內的不少亞洲富豪都有私人飛機，但「水晶天際1號」標榜除機上設施是為奢華旅行鑑賞家打造，連機上服務都比照頂級水晶郵輪而設，並採一條龍的經營模式為豪客與貴客量身打造旅遊度假新體驗，除在空中盡享奢華，在地面亦可體驗尊榮。

根據調查統計，去（2016）年全球資產身價（不含主要住宅）超過3千萬元美元（約新台幣10億元）富豪，台灣就有1676人，在全球排名第23，顯示台灣市場潛力很大，並與中國、印度、越南、斯里蘭卡等亞洲國家為奢華旅遊成長源頭。因此，水晶航空決定將對台推廣頂級航空旅遊行程，除希望台灣的豪客、貴客呼朋引伴包機，也極力爭取他們體驗「水晶天際1號」的亞洲首航之旅。

水晶航空「水晶天際1號」（Crystal Skye）標榜機上有7大奢華元素：

1.這架以原本可搭載300人的波音777-200 LR改造的豪華客機，經過全面優化機艙空間後只有86個座位。同時，它不僅是世界上唯一一架雙走道私人飛機，更是業界最大私人空間及最高機艙高度的客機。

2.「水晶天際1號」的全手工打造豪華座椅，採威爾士全手工訂製皮面包覆，以根據人體工學設計，可調節為水平180度的寬敞睡床，每個座位都有專屬USB及電源插座，打造無與倫比的豪華與舒適。

3.機上配備完善便利的設施與高科技娛樂系統，如Bose降噪耳機、蘋果iPad平板電腦、空中無線網路、業內最大的24吋高解析度螢幕，供旅客觀賞節目及聆聽海量音樂。

4.業內最高的員工乘客配比，其中，空中管家通曉38種語言，打造客製化服務體驗，體現水晶品牌的核心理念，時刻保證最高等級的服務品質。

5.機上行政主廚Francois VanZyl，曾任職於世界頂級餐廳、酒店與航空公司，獲獎無數的他將提供米其林星級美食，讓旅客徜徉環球美食風味。

6.機上規畫有社交空間與用餐區，這裡有4張精緻餐桌，每張可接待6位賓客，並備有業內獨家站立式酒吧。

7.飛機上有「水晶空中酒窖」，提供琳瑯滿目的世界頂級陳釀，暢飲頂級精選紅酒、香檳、啤酒及高級烈酒。

「水晶天際1號」是目前全球最大及最豪華寬敞之私人飛機，它可持續飛行19小時，故也是全球客機最長的單次飛行航距。目前從新加坡至紐約的單次航程約16至17小時，所以水晶航空強調，「水晶天際1號」可以輕易地將地球上任何理想旅遊目的地連在一起。

目前除在水晶品牌美國總部之外，在雲頂集團亞洲區中國、台灣、香港、吉隆坡與新加坡的分公司，均可接受「水晶天際1號」的包機服務預訂。旅客可以自由預訂1至28天環球行程，與朋友慶祝紀念日，又或者與家人一起環遊世界，享受獨特而又包羅萬象的非一般私人飛機體驗。

9月30日首航的「水晶天際1號」9天8夜假期，是從香港或澳門出發，每人4萬5000美元（約新台幣138萬元）的售價包含在非洲肯亞草原及大溪地之頂級住宿、美酒佳餚、娛樂項目、私人飛機接送，以及空中管家服務。在肯亞奈洛比將安排遊客前往馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve） 觀賞肯亞和坦尚尼亞之間由延綿起伏的山丘所形成的天然分界線，然後與「非洲五霸」獵豹、大象、斑馬、獅子及河馬等野生動物零距離接觸，體驗生命發源地的勃勃生機。

至於在法屬玻利尼西亞大溪地，則遊客將被安排於大溪地最北端的維納斯景點（Point Venus）享受獨特的黑沙灘日光浴，探索大溪地四周的小島，與原住民樂隊一起唱遊，又或浮潛欣賞鮮艷多彩的珊瑚礁和多樣化的海洋生物，享受人間伊甸園的無邊魅力。

(工商)