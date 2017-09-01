NBA》備戰新球季 林書豪自我激勵苦練

看著林書豪揮汗苦練身影，就知道他想在新球季打出更佳表現。(取自林書豪IG)

為了迎接即將到來的2017-18年球季，籃網後衛林書豪1日在IG貼上自己埋頭苦練照片，且寫，「突破極限、超越約束、夢想遠大、接受挑戰、絕不回頭，以及享受樂趣！＃今天感受很深＃暫停一下」從文字中充分感受他的情緒激昂。

畢竟隨著新球季的開打，林書豪將跟重新出發的籃網，全力爭搶季後賽門票，這次的考驗確實不小，因為豪哥的最佳擋切搭檔布魯克羅培茲被交易到湖人，將跟羅素、卡洛、克拉布、莫茲柯夫等新隊友努力磨合，尋求打出不同氣勢。

所以林書豪才在新球季開打剩下不到兩個月時間，趕緊投入訓練當中，且用這些文字激勵自己，畢竟他才剛滿29歲，接下來的職業生涯正要邁入球員黃金期，更要在這支全新的籃網，證明自己球隊領袖或一哥的地位與重要性。

(中時電子報)