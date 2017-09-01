美網》莫瑞臨時退賽 納達爾不爽
美網由於英國爵士莫瑞臨時退賽掀起波瀾，球王納達爾公開質疑莫瑞為何在最後關頭才抽腿，導致納達爾必須提前在準決賽遭遇費德勒。「這有一點奇怪，莫瑞為何要在籤表出爐之後才決定退賽，我無法理解背後原因。」
納達爾身為第1種子，莫瑞第2，費德勒第3；如果莫瑞在籤表出來之前退賽，費德勒就會遞補第2種子，在決賽才會碰上納達爾。現在由於莫瑞太晚決定，費德勒仍維持第3種子，觀眾也就無緣見到他與納達爾的美網大決戰。
這場決戰如此重要的原因是費德勒與納達爾過去交手37次，但兩人從未在美網碰上，今年可能是他們首度在美網交鋒。納達爾希望能將壓軸好戲留待決賽上演，偏偏莫瑞晚了半天退賽，讓美網的夢幻對決減色不少。
費德勒次輪碰上俄羅斯尤祖尼，兩人打滿5盤才分出勝負，費德勒以6-1、6-7(3)、4-6、6-4、6-2逆轉成功。35歲的尤祖尼生涯與費德勒交手17次全敗，若非大滿貫賽制5戰3勝，他就能以3戰2勝扳倒費德勒。
(中時電子報)
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