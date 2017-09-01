特斯拉超級高鐵 速度快破陸上交通最快紀錄

特斯拉的推進器。(圖取自馬斯克的IG頁)

電動汽車大廠特斯拉 (Tesla)目前正在發展的超級高鐵(Huperloop)今再度創下最高紀錄、時速高達355公里，比前幾天原型車創下的紀錄還高。支持這項計畫的人認為，最終速度有望高達1,000公里。

本周特斯拉汽車在洛杉磯附近一條一哩長的測試軌道上，測試一台由德國學生製作的原型車，當時時速就創下324公里。在結束後，特斯拉團隊用在測試中推動原型車的推進器在軌道上進行試跑，這台推進器居然創下更高的速度，之後開始起火燃燒。

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)說，推進器在軌道上跑的模樣有如高速船比賽。他說改善測試軌道後，時度可能進一步達到500公里。

本周特斯拉進行的一連串測試顯示，超級高鐵的速度已經快接近現有路地交通科技的最高速。中國子彈列車復興號，本月初最高速度達到350公里。

(中時電子報)