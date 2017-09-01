特斯拉超級高鐵 速度快破陸上交通最快紀錄
We took the SpaceX/Tesla Hyperloop pusher pod for a spin by itself a few days ago to see what it could do when not pushing student pods (some need a push to get going, e.g. passive maglev). Got up to 355 km/h (220 mph) before things started 🔥. Kind of like racing with a tugboat. Maybe able get past 500 km/h (about half speed of sound) next month with a few tweaks or maybe tiny pieces …
電動汽車大廠特斯拉 (Tesla)目前正在發展的超級高鐵(Huperloop)今再度創下最高紀錄、時速高達355公里，比前幾天原型車創下的紀錄還高。支持這項計畫的人認為，最終速度有望高達1,000公里。
本周特斯拉汽車在洛杉磯附近一條一哩長的測試軌道上，測試一台由德國學生製作的原型車，當時時速就創下324公里。在結束後，特斯拉團隊用在測試中推動原型車的推進器在軌道上進行試跑，這台推進器居然創下更高的速度，之後開始起火燃燒。
特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)說，推進器在軌道上跑的模樣有如高速船比賽。他說改善測試軌道後，時度可能進一步達到500公里。
本周特斯拉進行的一連串測試顯示，超級高鐵的速度已經快接近現有路地交通科技的最高速。中國子彈列車復興號，本月初最高速度達到350公里。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。