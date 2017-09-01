瑪娃颱風不來台 彭啟明：將侵襲廣東

今天第16號颱風瑪娃1日凌晨生成，其外圍環流將影響台灣。（彭啟明博士/天氣風險公司）

今天(1日)凌晨2時，位於東沙島東南方海面之熱帶低氣壓，已發展為今年第16號颱風瑪娃（MAWAR）。瑪娃目前持續朝北北西方向前進，按照路徑，將往大陸廣東汕頭方向接近，可能在周日登陸，台灣則是受其外圍環流影響，東半部會有較大陣雨發生。

氣象達人彭啟明表示，瑪娃暴風圈將影響廣東，或延伸到珠江流域、港澳附近，但預期對港澳影響較前兩個颱風小一些。

台灣雖然不受到瑪娃颱風直接的影響，但這兩天外圍的水氣，已經造成東半部的雨勢，其中又加上整個東亞大氣環流的變化，台灣附近改吹東北風，風速有點大，稍微有點水氣，加上地形因素，就造成較大雨勢，這就是大家熟知的共伴效應，不過這時候還不能嚴格算是，只能說暫時有這態勢，昨天到今天，宜蘭的大同鄉就已經累積超過300毫米的雨勢，花蓮豐濱也有200毫米，東半部都不時有陣雨發生，颱風沒來雨勢還頗大。

預計這個周末各地都是偶陣雨或是午後雷陣雨的型態，戶外活動要留意局部較大雨勢，稍微受到些干擾。

但好處是溫度不至於再攀高溫，高溫約33-35度，有時陣風有點大。等到瑪娃颱風周日登陸廣東後，後面的水氣仍殘存，午後陣雨的機會明顯增加，悶熱感也會加強。

(中時電子報)