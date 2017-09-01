黃小柔拒接班家族事業 母竟下跪哀求

黃小柔接手家族企業，經營得有聲有色。(圖/本報系資料照)

黃小柔今年一月才生下二女兒，沒想到立刻宣布懷上第三胎，會這樣趕進度據悉是有天母親跪求她接下家族企業，被老公發現後決定合力經營，也正因為如此才有了第三胎。

根據《蘋果日報》報導，任憑母親苦勸多年，黃小柔始終以非拿手領域為由，拒絕接手家族企業，縱使母親打哀兵政策，淚崩宣洩多年委曲，甚至還向她下跪哀求，黃小柔始終無動於衷，恰巧老公進門看到這一幕，居中調解下才化解母女間的尷尬，更柔性勸說：「妳先做，不行我再幫忙」，才讓黃小柔試著接手家族企業，接著更與母親約法三章，「我接手，但你一年內不准過問」，才讓母女化開多時心結，不過兩人仍因帳單、匯款、配方等大小事起爭執。

在黃小柔接手經營3個月後，老公也放棄餐飲1個月10萬元高薪，和她共同經營乳製品事業，壓力極大的老公不僅開會前2天就開始焦慮，並躲在廁所咬指甲，有次颱風餐廳淹大水，還不顧風強雨大衝到餐廳地下室，游泳搬出冰箱內的高級松露，而夫妻倆一起工作難免會有磨擦，最後也找到平衡點，由黃小柔專心管理行銷，其他事情就由老公操心，而此轉變不僅獲得良好生活品質，更拉近家人間的關係，也讓夫妻倆打趣表示，「 時間變多，沒事就生個孩子」 。

(中時電子報)