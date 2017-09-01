黃小柔拒接班家族事業 母竟下跪哀求
黃小柔今年一月才生下二女兒，沒想到立刻宣布懷上第三胎，會這樣趕進度據悉是有天母親跪求她接下家族企業，被老公發現後決定合力經營，也正因為如此才有了第三胎。
根據《蘋果日報》報導，任憑母親苦勸多年，黃小柔始終以非拿手領域為由，拒絕接手家族企業，縱使母親打哀兵政策，淚崩宣洩多年委曲，甚至還向她下跪哀求，黃小柔始終無動於衷，恰巧老公進門看到這一幕，居中調解下才化解母女間的尷尬，更柔性勸說：「妳先做，不行我再幫忙」，才讓黃小柔試著接手家族企業，接著更與母親約法三章，「我接手，但你一年內不准過問」，才讓母女化開多時心結，不過兩人仍因帳單、匯款、配方等大小事起爭執。
在黃小柔接手經營3個月後，老公也放棄餐飲1個月10萬元高薪，和她共同經營乳製品事業，壓力極大的老公不僅開會前2天就開始焦慮，並躲在廁所咬指甲，有次颱風餐廳淹大水，還不顧風強雨大衝到餐廳地下室，游泳搬出冰箱內的高級松露，而夫妻倆一起工作難免會有磨擦，最後也找到平衡點，由黃小柔專心管理行銷，其他事情就由老公操心，而此轉變不僅獲得良好生活品質，更拉近家人間的關係，也讓夫妻倆打趣表示，「 時間變多，沒事就生個孩子」 。
(中時電子報)
關鍵字：黃小柔
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。