北韓核武牌與台灣台獨牌共通點 引戰爭有成本

民眾表達維持「兩岸和平，不要台獨」心聲。（本報系資料照片）

日前北韓領導人金正恩無預警發射飛彈，越過日本北海道上空，引發國際關注。資深媒體人烏凌翔在《觀策站》專欄中分析，北韓的「核武牌」跟台灣的「台獨牌」的共通點就是，一、偶爾喊一下手中這張「王牌」，都有「成本」，例如國際經濟制裁北韓，陸客不來台灣。二、真的打出這張牌，都極可能引發戰爭！

烏凌翔在《觀策站》寫到，所謂的「牌」就是國家生存發展的大戰略，是一種手段，若只是喊喊不打出，就是威嚇。但若真將牌打出來，就「game over」了。扁政府任內，提出「一邊一國」、公投制憲、正名入聯等等，這些動作都是「喊」。跟阿扁比較，蔡英文的「維持現狀」算是沒怎麼大喊台獨牌。

而北韓的核武牌跟台灣的台獨牌，到底有什麼異同處？烏凌翔分析！

差異處為北韓發展核武，資金投入龐大，但也可將製造出的飛彈、核武販賣，賺取外匯，且核武、導彈是實質的毀滅性力量，各國必關注。但台灣發展台獨，似乎不用投入資金，且沒賺頭，再加上台獨是意識型態，喊喊對方不怕。

相同處則是，一、偶爾喊喊這張「王牌」，都有「成本」。就從台灣來看，陸客不來，台灣觀光等行業受到影響，蔡政府改打「新南向政策」，到目前為止，沒有很用心推動，讓人懷疑喊台獨牌的「誠意」。

二、真的打出這張牌，都極可能引發戰爭！金正恩若真的開打，美、日、韓的演習就成實戰，畢竟不反擊就會被當紙老虎。而民進黨政府若真的宣佈台灣獨立，中共為維持一黨專政的正當性，也要被迫出兵。

烏凌翔認為北韓的核武牌力量越來越強，偶爾叫一下的威力越來越大；反觀台灣的台獨牌，卻不能累積威力，這就是民進黨的焦慮。

(中時電子報)