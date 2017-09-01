日本今起全部加工食品需註明原產國

日本以往規定，只有部分加工食品必須標明原料的原產國，但自1日起所有加工食品的原料都必須註明原產國，但此規定也有例外，讓業者和消費者雙方都感到困惑。

過去規定部分加工食品必須標明原料的原產國，其中有「烤鰻魚」、「醃菜」等22種食品以及4個品目。

日本消費者廳為了讓消費者能更仔細的選擇，1日起原則上只要在日本國內製造、加工的所有加工食品，都必須標明使用最多的原料的原產國。

為考慮業者的負擔也允許例外情形，例如，可標明有可能使用的原料之原產國，若原產國超過3個時可省略國名，以「進口」的字樣標示等。根據不同情況也可以「進口或國產」標示。這項新規定至5年後的2021年度底全面實施。

(中時)