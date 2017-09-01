世大運被轟話多 楊千霈嗆網友「那你們來主持」

楊千霈對於被轟世大運主持太吵，她也有話要說。（圖／本報系資料照片）

女星楊千霈日前和DJ丹尼斯擔任世大運閉幕式主持人，可兩人的表現卻被網友評為「話太多太吵」，更認為中華隊選手發表感想的時間都被搶走，但楊千霈受訪時卻很無奈，甚至說了「那麼會講，那就你們來主持！」

楊千霈與丹尼斯被砲轟主持時頻和選手搶話，但她接受《聯合報》訪問時透露，當天主持時工作人員會透過耳機告知當下狀況，因為有些表演延誤、器材架設等問題，可能會拜託兩人多說一些話，面對網路批評，楊千霈坦言另一半都有看，也很心疼她。

儘管楊千霈認為任何批評都虛心指教，但她也無奈說自己不太在乎網友了，認為很多人根本都不清楚當天狀況，甚至嗆「這麼會講，那就你們來主持。」其實楊千霈為了主持世大運，不僅做足功課，就是希望在家鄉替自家球員加油並協助呈現最好的一面。

(中時電子報)