NBA》剃光鬍鬚現身 厄文：只想做真實自己
終於確定自己跳槽塞爾提克的厄文，1日剃光招牌鬍鬚錄製影片，說明自己做出如此選擇原因，更感謝克里夫蘭球迷過去6年來的支持，「當你達到某個高度，你會知道怎樣做出最佳打算，更在最後努力只想做真實的自己！」
畢竟這次主動要求騎士把自己交易出去，讓厄文承受相當大的外界批評與壓力，從他略為疲憊的聲音當中說出這些，無非想讓球迷明白他在這段時間的心路過程，尤其是這筆交易引發不少爭議，更讓「小刺客」艾塞亞湯瑪斯成為犧牲品。
「錄這段影片相當困難，因為我知道做出這決定，必定會影響到不少人，但當這種時刻到來，我會把握一切機會，」厄文在影片中表示，「我沒有什麼不可告人的離開原因，只想過得開心，且前往1個對自己有利的環境。」
接下來將到塞爾提克扛下新領袖角色，厄文強調將會努力最大化自己作為1個人或球員的潛質，把他的技術磨練到更完美，「我已經花費不少時間與努力，只為了完成自己小時候的不少夢想，現在我越來越接近了。」
在影片的最後，厄文表示自己跟騎士隊友之間，沒有什麼友情結束的問題，因為過去6年時間，他跟這些隊友已經建立深厚感情，也很感謝克里夫蘭球迷的支持，「對於克里夫蘭，我只有愛！」
(中時電子報)
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