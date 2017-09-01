MLB》Z魔神力壓老東家 道奇慘被響尾蛇橫掃

前田健太慘遭響尾蛇打者狙擊，僅投3局失7分吞敗。(美聯社)

本季宛如不敗之師的道奇，近期狀況有些低迷，昨輸給響尾蛇後吞本季最長的4連敗，今(1日)兩隊再度碰頭，他們碰上昔日戰友「Z魔神」葛倫基(Zack Grenike)，凶猛打線整場僅得1分，反觀道奇先發前田健太大爆炸，3局慘失7分，終場道奇1比8敗下陣來，連敗延續到第5場。

前田上一場先發對釀酒人，繳6局失1分的好投，但其實他近況並不好；雖帳面上拿下2勝1敗，但近4場先發有2場失分達4分。此役之前，他前3場面對蛇軍0勝1敗，自責分率高達7.07，相當不理想；而這場比賽他仍沒能「抗蛇成功」，前3局更是局局挨打。

前田先在首局2出局一三壘有人，被戈史密德(Paul Goldschemidt)敲二壘打，2下又在2出局一壘有人時，被布朗柯(Gregor Blanco)敲適時安打，又遭艾恩內塔(Chris Iannetta)轟2分炮。但前田的噩夢還沒結束，3下他被戈史密德敲安後，波拉克(A.J. Pollock)再送他一記2分炮。

這發全壘打，也把前田給打退場，他此役僅投3局，是本季最短先發局數，失7分也是本季新高。他認為今天投了不少失投球，都讓對手掌握住，拿手的滑球也無法隨心所欲控制，「我試著想為球隊中止連敗，不幸的是我沒能做到。」這是前田本季第6敗，自責分率升高到4.19。

相較之下，葛倫基沒給道奇太多機會，僅2上挨2安失1分，繳6局失1分好投，連2場繳優質先發奪第16勝，暫居國聯勝投王。蛇軍繼2008年後，再於主場橫掃道奇，拉出7連勝，且在與洛磯3連戰前打出佳績，蛇軍教頭魯沃羅(Torey Lovullo)開心直言，這讓他們更有信心面對洛磯。

(中時電子報)