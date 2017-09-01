美國第七艦隊出事 拯救靠台灣
近期美國太平洋司令第七艦隊鬧「船瘟」，九起事故，四艘戰艦，包含全世界最先進的神盾艦都出事了。資深媒體人黃創夏指出，出手拯救第七艦隊超級戰艦的竟然和台灣有關。
黃創夏臉書寫到，六、七十年以來，台灣對於安全最大的信心就是，美國第七艦隊來了，1996台海飛彈危機，第七艦隊來了；1959「八二三砲戰」，也是第七艦隊在砲火下運補金門，特別運去的八吋榴砲，一發砲彈就將廈門車站震垮，老共震驚開始所謂的「單打雙不打」…而過去都是第七艦隊救台灣，怎麼會輪到台灣救第七艦隊？
因為美國海軍「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald）6月與菲籍貨輪相撞後，船身嚴重毀損。費盡九牛二虎之力之後，費茲傑羅號勉強被拖回日本橫須賀軍港，但必須穿越萬里巨浪太平洋，返回美國本土才能維修，而載運這艘神盾艦的重責大任，將會交給台製載重船「藍馬林魚號」（MV Blue Marlin）。
而藍馬林魚號是專門用來載運鑽油平台之類的半潛式水面人工結構物的重載船。是挪威奧斯陸的離岸重型運輸公司委託台灣的中國造船公司（後改名「台灣國際造船」）在高雄建造，2000年完工後就併入該公司的海運集團底下執業。
黃創夏表示，事實上台船不簡單，很多人都以為台船基礎是當年拆船業留下的小技巧，殊不知，其實早在一百年前，台灣的基隆廠區就已經設立，是直接傳承來自日本的三菱重工，1970年代，就打造出10萬級船艦，那個年代，全世界能打造出萬噸船艦的國家，不到五個，就連日本的三菱重工也剛打出來，正因台灣有這麼好的能力，後來一度美軍火商洛克希德馬丁公司看上基隆廠，還一度揪集美國四家廠商想買，蔣經國拒絕不賣…。
這些「天寶舊事」正說明了台灣有許多那些天天只會打嘴砲之法政專家所不知道的能力，只可惜這些科技工業人才不會舌燦蓮花，也不懂得爭權奪利，終於讓中鋼、台船這些底子都很好的公營事業，多次被外行領導內行，漸漸失去了那些傲人的光芒…嘆！
(中時電子報)
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