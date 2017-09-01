朱日和閱兵總指揮 韓衛國接任解放軍陸軍司令

原大陸中部戰區司令、朱日和閱兵總指揮官的韓衛國上將，確已接任解放軍陸軍司令官。（圖/大陸央視）

據大陸新浪新聞報導，先前在解放軍建軍90週年的朱日和大閱兵中，擔任總指揮的原中部戰區司令韓衛國上將，現已履新接任陸軍司令一職。從去年大陸軍方改制為五大戰區後，被拔擢為最年輕司令的韓衛國，就已是媒體關注的焦點，這位從福建基層單位出身的司令官，不僅是唯一从军区副司令升為戰區司令的將領，當年更以60歲之齡，成為最年輕的黑馬司令官。

現年61歲的韓衛國，河北井陘人，父親是基層幹部，14歲時就在父親支持下入伍，最早分配在駐守於福建的福建省軍區獨立第2師，屬於地方的主力之一。從士兵做起，一路爬升至排、連、營和團參謀長，不過1980年獨立師編制裁撤，部份官兵轉調為武警，韓衛國申請轉調第31軍91師273團任參謀長，並在5年後的百萬大裁軍時，以29歲之齡升為副團長的職務。不久後再升為「濟南第二團」271團的團長，從此之後，韓衛國官運平步青雲，2006年正式晉升少將軍銜。

去年改制為五大戰區後，被以中將軍銜拔擢為中部戰區司令的韓衛國（圖左），和監督的大陸國家主席習近平（圖中央）。（圖/新華社）

陸媒指出，韓衛國入伍至今已有46年，雖入伍時僅有中學學歷，但軍旅生涯中仍不斷進修的他，已取得國防大學聯合戰役指揮專業文憑和碩士學位，與他目前的職務相當吻合。被禁升為少將後，他調任駐徐州的第12集團軍軍長，2013年北上升為升任北京軍區副司令，並成為副大軍區級別的將領。從2015至今約2年時間，韓衛國連升兩級，從少將被拔擢為上將軍銜，又在十九大前接任陸軍司令一職，看來這位黑馬上將將可能是解放軍中的另一顆明日之星。

(中時電子報)