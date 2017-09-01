外星密碼或鬼剃頭？竹稈等距刻痕費疑猜

竹稈上的刻痕太過整齊，引發揣測與聯想。(沈揮勝攝)

刻痕成菱形或長方形，等距排列。(沈揮勝攝)

是人為或是自然現象？(沈揮勝攝)

是外星人推倒做記號？或是好兄弟的傑作？(沈揮勝攝)

「是誰吃飽太閒，幫它刻上整齊漂亮的圖騰？」南投縣魚池鄉大雁村農路旁，1株青竹出現怪異刻痕，由於排列等距劃一，如果是人為，那鐵定是大費周章，若是昆蟲或病蟲造成，為何以前沒聽說類似案例？民眾拍照P0網，有人說像鬼剃頭，或是外星密碼？！

「事出必有因，人要有判斷力！」該竹稈上的刻痕，略呈長方形或菱形，約人類手指大小，順著竹節縱向排列，相當地具有一致性。特別的是，整簇10多根的活株麻竹稈，就只有倒掉的1根出現這樣的圖騰，難怪引發「外星人造訪」的聯想。

當地居民陳東啟打趣，七月時好兄弟的傑作；葉文玲、張年億分別搭流行話題，提示紅衣小女孩、安娜貝爾；不過也有人堅持認為是昆蟲咬的，或是單株個體的天然紋路。學藝術的林建順則認為，竹子非常堅硬，比較像外力介入，「點磨」形成；毛梅蘭則讚嘆這些痕跡「間距均勻等分」。

(中時)