高市平交道大車禍 疑癲癇發作撞18車13傷

高雄市三民區正義平交道及苓雅區文昌與正義路口，今天清晨發生車禍，詹姓女子開車在兩處衝撞18部汽、機及單車，造成13人受傷。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區正義平交道及苓雅區文昌與正義路口，今天清晨發生車禍。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區正義平交道及苓雅區文昌與正義路口，今天清晨發生車禍。（呂素麗翻攝）

開車連撞17車13人送醫 肇事者疑逃逸後遭逮

高雄市三民區正義平交道今天清晨7點26分發生車禍，詹姓女子開車時疑似癲癇發作，先後在正義路平交道及苓雅區文昌與正義路口，連續於兩處地點，追撞汽車、機車及單車共18部，造成13人受傷，由於正值上班交通尖峰時段，一度造成火車停駛、交通大塞車；傷者經送醫後，除了1名12歲男童頭部撕裂傷，意識模糊，其餘均外傷，意識清楚；而火車在7點46分已恢復通行。

警方調查，肇事的詹姓女子（45歲）今天清晨要上班，開車從正義路由北往南要往鳳山，先在正義路平交道衝撞14部機車及1部腳踏車、1輛汽車，再往前開到苓雅區的文昌路與正義路口，再衝撞1部計程車及1部小貨車後才停止，1起車禍兩處撞擊點，造成10男3女受傷。

詹女供稱，她有癲癇，轉彎時就沒意識，怎麼撞到也搞不清楚。

傷者經送送長庚醫院、聖功醫院、國軍高雄總醫院及高醫，除了1名男童傷勢較重外，其他傷者均無大礙。

(中時)