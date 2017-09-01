愛環保！無尾熊最愛吃的加利葉！變身「精油清潔劑」

保育員每天都要為每隻無尾熊準備約5公斤的桉樹葉，無尾熊會採食500-600公克左右的嫩葉（「Grace」）。（台北市立動物園提供）

愛動物也愛環保！超萌無尾熊愛吃的尤加利也能變身「精油清潔劑」！動物園位處於臺北市南郊，三面環山，前方緊臨景美溪，環境溫暖而潮濕，加上園區內日照充足、空氣流通，非常適合青苔生長。若是一般住家庭園，想要培植青苔美化造景，類似的條件就再適合不過了。

動物園每天都可以收集到近60公斤、未被無尾熊採食的桉樹葉進行再利用。（台北市立動物園提供）

但若是考量到每年3百萬遊客的安全，對於生長在參觀步道上大面積的青苔，或許就只能趕緊除之而後快了！動物園工作人員秉持回收再利用精神，絞盡腦汁催生「尤加利精油清潔劑」，除了能將無尾熊吃剩的食材再利用外，去除青苔的效果既快又好，成份天然無害，因此希望能和大家分享！

過去動物園負責環境維護的組室，爲避免遊客滑倒受傷，曾經使用過許多方法去除遊客步道附近的青苔，例如出動所有同仁拿工具直接刷洗、使用高壓沖洗機噴除或是在清洗時加入化學藥劑（漂白水）來延緩青苔生長的速度，但是這些方法的效果都不甚理想，不僅耗費許多人力，高壓水柱的沖擊力道會損壞地坪表面，有害健康的化學物質則會跟著水流入環境中。於是有同仁提議不如使用「果皮精油清潔劑」吧！可惜果皮得之不易，收集的量體恐怕不足以應付生長快速的青苔，就在苦無對策之際，正好瞧見保育員準備將無尾熊吃剩的桉樹葉集中丟棄在枝葉回收箱中，靈光一現，或許可以用桉樹葉來製作清潔劑呢！

大部分的桉樹葉可提供無尾熊遮蔽，讓牠們安心睡個好覺（「奇奇和蒂蒂」）。（台北市立動物園提供）

動物園裡目前照養14隻成年的無尾熊，每隻個體每天都必須準備約5公斤新鮮的桉樹葉，除了無尾熊會採食500-600公克左右的嫩葉之外，其他的部分則多半成了提供無尾熊遮蔽，讓牠們安心睡個好覺，或讓環境有綠化效果的材料，因此動物園每天都可以收集到近60公斤、未被無尾熊採食的桉樹葉進行再利用。

為了遊客的安全，對於生長在參觀步道上大面積的青苔，必須定期清除。（台北市立動物園提供）

環境組同仁經過反覆的清洗測試，總算調配出黃金比例的「尤加利精油清潔劑」。製作方法：摘除枝條收集1600公克的桉樹葉，倒入3公升濃度75%的酒精浸泡7天。7天後將葉片濾出，再將3公斤的純水、90公克的食用鹽、50~60公克的小蘇打粉及400公克的椰子油起泡劑依序加入精油酒精中並攪拌均勻即可使用。

「尤加利精油清潔劑」不僅能夠快速地洗淨青苔附著的表面，連頑強的油污也能輕鬆去除，和之前介紹給大家的「果皮精油清潔劑」一樣，用水量相對減少，天然的成份即使流到水域或土壤裡，也不用擔心會對環境造成危害，而且成本低廉，製作過程簡單，要大力地推薦給所有的機構或場域進行大面積清洗使用，希望大家都能一起研發並使用天然無毒的清潔劑，共同來守護我們的家園。

(中時電子報)