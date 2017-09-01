北檢世大運期間掃毒 聲押9人獲准

台北地檢署在世大運期間，全面針對轄區內酒店、夜店等場所，展開掃毒工作，總計共查緝藥頭85人、藥腳496人到案，聲押9人均獲准，並扣得第一級毒品258.045公克、第二級毒品計18,822.01公克、第三級毒品2619,611公克、自小客車1部及行動電話機具174具等物。

北檢表示，北檢檢察長邢泰釗指示緝毒組，積極配合台高檢規劃的「全國性區域聯防毒品查緝行動」，自7月1日世大運開幕前，至8月21日止，掃蕩轄區內酒店、夜店販毒、吸毒，以及販毒集團。

其中，緝毒組檢察官王貞元指揮北市刑大毒品查緝中心，於7月15日凌晨搜索中山區林森北路多家知名酒店及鄰近辦公室13處，共查獲擔任「小蜜蜂」之酒店業績幹部范姓嫌犯5人及藥腳多人，扣得小惡魔等毒咖啡包53包及安毒、K他命各8.63公克、93.47公克等物。

王貞元另指揮北市警少年隊於8月8日晚間，在內湖區查獲以羅姓男子為首、籌組嘻哈樂團，以呼大麻為樂，逮捕6人，扣得6.8公克大麻及2組研磨器、電子磅秤、捲菸紙、吸食器。

另7月15日，緝毒組檢察官王俊棠指揮刑事局、永和警分局、新北市刑大、北市刑大，破獲以儲姓嫌犯為首之暴力討債、偽卡盜刷及販毒集團計12名，受害金融機構初步過濾有6家，不法所得達千萬，已聲押儲嫌3人獲准。

王俊棠另指揮大同警分局，於8月14日逮捕販毒集團主嫌卓姓男子，並查扣販毒車輛1部。

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(中時)