甜偎「女排最帥11號」APPLE直呼戀愛了
中華隊女排在世大運挺進前四強，亮眼成績讓全民喝采，不過更吸睛的莫過於隊長「阿非」陳菀婷，深邃的五官加上帥氣外型，可說讓女粉絲為之瘋狂，不過藝人APPLE在臉書曬出與陳菀婷合照，還直呼戀愛了，讓眾人稱羨不已。
世大運台灣隊排球選手「阿非」陳菀婷，在球場優異表示受到矚目，與生俱來的招牌陽光笑容，更是融化許多網友的心，而在前天黑人宴請女排選手吃飯時，APPLE也以小粉絲名義到場同樂，此外更曬出與陳菀婷合照，只見她依偎在陳菀婷身上，兩人更一同比出愛心手勢，笑容可說是甜蜜到爆表，此外更說道「又帥又靦腆，看她打球會戀愛」，還表示未來結婚若生女兒，也要讓她學打排球，看到兩人「甜蜜合照」除了讓粉絲大表羨慕，更直呼「放開那女孩」。
(中時電子報)
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