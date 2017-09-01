NBA》違法引誘喬治？湖人遭罰1500萬
溜馬老闆西蒙先前跟聯盟遞交湖人非法引誘保羅喬治的指控，如今NBA作出判決了！儘管沒有明確證據，聯盟1日仍然宣布處罰湖人50萬美元(約台幣1500萬元)，但這對湖人不痛不癢，因為他們並未喪失明年夏天招攬喬治的權利。
聯盟委託第3方律師事務所調查這次非法引誘喬治事件，雖然沒有找到實際證據，卻因湖人總管佩林卡曾在私底下跟喬治的經紀人聯繫，加上湖人總裁魔術強生今年4月在電視上公開討論喬治，聯盟才會決定處罰湖人50萬美元。
湖人雖在第一時間發布新聞稿，對於這個事件表達歉意，更強調未來會杜絕類似事件發生，卻擺明不痛不癢的姿態，畢竟罰錢事小，只要聯盟沒有處罰湖人失去未來選秀權，以及明年夏天跟喬治談判的權利，花錢消災是最棒的結果。
不過「爆料天王」沃納洛斯基今年6月就已搶先曝光，喬治早就打算明年夏天重返家鄉球隊效力，不管溜馬把他交易去哪，都不會選擇續約，結果溜馬把他交易到雷霆，去跟韋斯布魯克攜手打球，等同這個組合只會維持1個球季。
儘管當前喬治在加盟雷霆記者會上，強調自己加盟湖人的意願被過度放大了，可是明眼人都可發現，喬治幾乎完全沒有講到明年夏天動向，隨著湖人確定遭罰50萬美元，看來喬治明年夏天跳槽湖人越來越有譜了。
(中時電子報)
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