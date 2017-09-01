京站慶世大運 豪送260份免費餐點

京站 一零八抹茶茶廊今將送出100份大判燒。（京站提供）

世大運圓滿落幕，中華隊創下26金、34銀、30銅的空前紀錄，成為歷屆以來最多金牌數的一年，京站時尚廣場為了歡慶國家奪金佳績，今日下午3時起集結B3美食街餐廳，祭出260份免費餐點與大眾同歡，只要持京站Q卡至櫃位排隊就能換領一份美食，橫井製麵所、韓州豆腐鍋等20間餐廳各送出10份拿手菜色，一零八抹茶茶廊更將送出100份大判燒給現場顧客，每人每卡限兌換乙次。

(中時)