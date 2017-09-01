王丰：從世大運看體育當局的「自嗨」

王丰呼籲，務實體育政策勝過主場優勢的「自嗨」。(擷取自臉書)

台北世大運落幕，政府昨(31日)臨時舉辦了盛況空前的「台灣英雄大遊行」，為得牌選手慶賀，可以說是舉國歡騰。但是在高興之餘，有沒有該檢討的地方？知名作家王丰認為，台灣當局實在不必太「自嗨」，今天能有這樣的成績，原因不外乎「主場優勢」，但務實的體育政策在哪呢？

王丰今(1日)在臉書發文，對世大運的成就有感而發。他說，40年前少棒隊奪冠，多少人熬夜看小將們「為國爭光」，一直到本屆世大運得牌90面之多的「英雄禮讚」，台灣人沉浸在一片喜悅。不得不說，這其中「自嗨」的成份居多，因為這樣的成就並非常態，只要把亞運、奧運的成績單兩相比較一下，大概就可以知道那90面獎牌有多少含金量！

王丰強調，所有的體育強權都是有官方在背後有政策性的推動，除了有系統的斯巴達式訓練計畫，再加上選手苦熬苦練，生活保障的獎勵支撐也很重要。反躬自省，我們的執政者有做到這些基本功嗎？

王丰說，觀察世大運，何嘗不可看出台灣在體育政策上的「務虛」，如果當局想否認，可以舉出在體育政策上「實幹」的政策讓大家見識嗎？

(中時電子報)