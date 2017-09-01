旅遊旺季個資遭駭風險高 專家：這兩件事少做！

酒店、機場Wi-Fi好方便？資訊專家：非必要不用(圖/shutterstock提供)

假期出遊時，對於想節省網路用量或沒有租用Wi-Fi機的民眾來說，公共場所Wi-Fi就成為多數人選擇，但美國資訊專家卻對此提出警示，甚至最好出遊前也要更換個人帳號相關密碼，別偷懶而同組密碼用N年。

美國勞動節周末到來，根據美媒報導，每年有近150萬人駭客事件，且有2/3社群用戶曾遭駭客入侵。而在旅遊旺季期間，駭客事件也會隨之影響，美國大學資訊教授指出，有近7成民眾信任公眾場所Wi-Fi，這不見得是好事，尤其在旅遊熱門景區，非必要盡少藍芽或Wi-Fi設施使用。

資訊專家建議，外出旅遊，盡量還是透過手機提供的網路功能，是最安全的上網選擇；且出遊前最好先更新帳號密碼，別同一組用N年不更換，有研究統計，8個字碼的密碼長度僅需約2小時就會被破解，而長達13到14個字碼的密碼設定，則需要2天才可能被盜取。

(中時電子報)