絕對領域看光光！本土劇女神拉黑絲襪慘遭偷拍

女神曾莞婷試鞋被偷拍，拉絲襪瞬間露出絕對領域，超級性感。(取材自曾莞婷臉書)

女星曾莞婷是本土劇熟面孔，常在戲中飾演惡女，超帶勁的演技讓她聲名大噪，且粉絲發現她其實不只演技佳，私照盡展高顏值及超火辣身材，因而受封為「本土劇女神」，更獲手遊廠商青睞，請她代言扮演「暗黑女神」，而她的美麗到底讓人多難招架？昨曾莞婷在臉書po文，透露自己出門在外，竟然遭到偷拍，兇手竟是同遊的朋友！

曾莞婷昨天在臉書貼出一張下半身美照，抱怨道：「都跟妳說了不要偷拍，友人壞壞」，照片中她正在試高跟鞋，過膝黑絲襪襯托出她的神級美腿更顯勻稱修長，還剛好take到女神拉絲襪調整的瞬間，露出臀部到大腿那段「絕對領域」，性感到讓人流鼻血，粉絲看了非但沒譴責兇手，還大呼「太感謝這位友人了！」、「我要獎勵那個友人～拍得真好～」。

事實上前天有網友在餐廳偶遇曾莞婷，偷偷拍下了女神的倩影，在臉書上告白表示「今天很榮幸看到妳，但…不敢上前跟妳拍照」，曾莞婷大方回應，要網友別害羞，笑稱自己無時無刻都是備戰狀態「現在姐隨時完妝因為該用的都用好了」，盼眾人留點私人空間給她，不要偷拍，「光明正大的來跟我拍照我很歡迎喔」。

(中時電子報)