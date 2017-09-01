海底撈5號店12月登陸京站 統一時代再引日系餐飲

海底撈即將在12月登陸京站時尚廣場4樓，相信能將信義區的消費者分散到京站5號店中。（石欣蒨攝）

統一時代百貨台北店9月9號，全台首店的沖繩必吃拉麵「琉球新麵–通堂」開幕，主打有性別之分的拉麵，分別為「男人麵」與「女人麵」。（統一時代百貨台北店提供）

Global Mall板橋車站店9月6日將由老字號朱記餡餅的全新獨家品牌「初一」率先登場，主打銅板價的熱壓饅頭堡及手工水煎包等美食。（Global Mall提供）

全台百貨上半年仍是主要以餐飲業帶旺整體業績，除了首進台灣的品牌及新噱頭的餐廳以外，人氣連鎖餐飲品牌動向也是影響民眾消費的動機，其中最引人矚目的就是「海底撈」5號店準備進駐京站，還有全台首店的「通堂拉麵」及「東京豚極」將進駐統一時代百貨台北店，再打日式餐飲商機。

「海底撈」繼2015年開設首店以來，至今繁忙時間仍是充滿等待的饕客，有客人更曾經一等就是5小時以上，可算是信義區中候位最久的餐廳之一，而今年再一口氣開展板橋、台中及新竹店後，最新的5號店將12月落在京站時尚廣場4樓，不過目前仍未確定營業時間會否跟其他店一樣至凌晨3、4時，但相信能將信義區的消費者分散到京站5號店中。

而統一時代百貨台北店則是主打日系餐飲商機，看準台灣人愛吃拉麵的喜好，上半年先引進「豚骨一燈」後，9月9號將再有全台首店的沖繩必吃拉麵「琉球新麵–通堂」開幕，該店早於4月時已登陸開設快閃店試水溫，當時創下平均1小時銷出100碗拉麵的紀錄，另外10月4日再引入全台獨家首店的「東京豚極」，由日本東京トンテキ來台開設的醬煎豬排專賣店，為餐飲部分增添新食力。

Global Mall繼續進攻軌道美食商機，9月6日將由老字號朱記餡餅的全新獨家品牌「初一」於板橋車站店率先登場，以「熱壓饅頭堡」及「手工水煎包」等便利餐點吸客，接下來林口A9店將有9月10日開幕主打北方料理的「丸虎小館」，南港車站店的9月中旬則是有主打下班休閒時光的「BRAVO CAFE」與「台灣時間好慢Time Keeper」，提供各式啤酒、下酒美食，全為全台獨家首櫃，再搶餐飲市場。

(中時)