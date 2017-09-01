英系民調：4成1贊成藍政綱拉回九二共識、一中各表
民進黨親英系的台灣世代智庫剛剛發佈「蔡政府改革項目對台灣的影響民調」，其中，針對國民黨主席吳敦義上任後所進行的改革舉措，有四成一的民眾贊成政綱拉回「九二共識、一中各表」，三成四不贊成；同時有約七成五民眾同意國民黨應該拋棄黨產包袱。但有五成九的民眾不相信國民黨會改變親中路線，五成九不相信吳敦義能帶領國民黨改革。
在蔡政府的施政表現部分，對於勞動部準備在明年調整基本薪資，有五成七認為滿意，三成七認為不滿意。
此外，過去台灣世代智庫在發佈相關民調時，大多會包含蔡英文總統的支持度與滿意度調查，但此次並未提出相關數據。
該民調是在8月24、25日進行，成功訪問1075人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。
(中時)
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