好膽賣皂！毛豬膽汁肥皂獲選百大伴手禮
南投縣農產運銷公司（肉品市場），以毛豬膽汁結合乳木果油，研發的「好膽賣皂」，今年首度參加台灣商業總會舉辦的2017年台灣伴手禮甄選，即獲選為「台灣百大伴手禮」，與熱銷商品「好膽來洗頭」輝映！
南投縣農產運銷公司總經理盧成霖指出，豬膽汁洗頭髮是阿嬤護髮的老撇步，但在毛豬電宰後，膽囊就被當成廢棄物丟掉，豬膽洗頭，一時成為絕響！
不過，化工廠大量生產的洗髮精，讓消費者對化學殘留成分有疑慮？因此，盧成霖想起阿嬤的老撇步，和同事研究利用肉品市場「孤行獨市」的膽囊，研發新商品，進而與生物科技公司合作，製造出天然膽汁洗髮精「好膽來洗頭」，大膽嘗試，獲得消費者熱烈回響，成為熱銷商品，還在「豬樂園」開闢體驗區，讓遊客現場試用洗頭髮。
好膽來洗頭成功開闢市場後，盧成霖配合南投縣長兼董事長林明溱「觀光首都」政策，及多元開發的原則，戮力研發新產品「好膽賣皂」。
今年，「好膽賣皂」第1次參加2017年「台灣伴手禮」甄選即獲獎，由經理楊添貴代表公司到台北市世貿中心受獎。
楊添貴指出，「好膽來洗頭」洗髮精含有粗蛋白、卵磷脂氨基酸，能強化黑色素膜，維持秀髮烏黑機能，延緩白髮的產生，增加秀髮韌性、預防斷裂和分叉，洗髮、潤髮、護髮一次完成。
「好膽賣皂」中，溫潤的乳木果油能深度滋養、呵護肌膚，潔淨同時保溼、洗後舒適不乾澀，中性成分適合各類型肌膚，歡迎蒞臨南投豬樂園清涼體驗！
(中時)
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