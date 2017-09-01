真的長大了！徐嬌威尼斯影展飄仙氣

徐嬌現身威尼斯影展紅毯，仙氣十足！（圖／取自微博）

過去在《長江七號》演出周星馳兒子的童星徐嬌，現在已經是個亭亭玉立的女星，近來她現身威尼斯影展，一身白色絲綢禮服現身，過去愛玩Cosplay的她，這回把頭髮往上盤，臉上也略施薄妝，被網友大讚「仙氣十足！」

第74屆威尼斯影展近來盛大開幕，近來越發美麗的徐嬌也是嘉賓之一，她穿上V領白色絲綢禮服，儘管沒有大爆乳，但徐嬌典雅氣質的模樣頗有仙氣，美貌不輸在場其他女星；另一位《戰狼2》的女主角盧靖姍也以一身黑色禮服氣勢登場，同樣也殺了不少媒體底片。

(中時電子報)