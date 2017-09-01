配合新南向 台教大系統赴大馬招生

為配合政府新南向政策，台灣教育大學系統由吳清基總校長率領台北市立大學校長戴遐齡、屏東大學古源光校長等，聯合組成招生宣導團一行22人，將於9月3日至7日到馬來西亞招生，預計6校共提供194位新生名額，給馬來西亞60所獨立中學的學生來臺灣留學，以便學成將來可返馬來西亞擔任獨中中小學的教師。

台灣教育大學系統是由國內以培育中小學師資為主要任務的大學聯合組成，目前有台北市立大學、國立台中教育大學、國立嘉義大學、國立台南大學、國立屏東大學、國立台東大學和國立東華大學等七所大學。此次除國立嘉義大學未參加外，其餘六校均由各校校長、副校長等學校代表參加。

此次招生行程，將安排拜會馬來西亞董教總聯合會總會，將配合馬來西亞獨立中學師資需求情形，台灣教育大學系統可釋出相關類科名額及獎助學金，協助獨中培育合格優秀的中小學師資。除在吉隆坡巴生濱華中學辦理招生說明會外，也前往麻六甲培風中學及檳城大山腳日新獨中辦理南北兩區招生說明會。

目前，馬來西亞和台灣雙邊彼此承認大學學歷，訂有協議書。近年來馬來西亞來臺灣留學之學生數也是各國境外生最多的國家，由於馬來西亞獨立中學為傳承中華文化，一向由華人社會自己捐款設校辦學，並以華語文為教材，因此，馬來西亞獨中畢業生來臺留學，並沒有語言文字的障礙，大體上學習表現都良好，返回馬來西亞成立留臺同學會也在當地甚為活躍，有相當舉足輕重的影響力。

當然，除招收有志擔任中小學教師的獨中的學生來臺留學外，台灣教育大學系統此次參加海外聯合招生的六所大學，皆是公立大學，有的是百年老校，師資優異，類科系所多元發展，各具特色，也會招收不準備成為獨中教師的一般學生，或理工學院、管理學院、環境與生態學院、體育學院、人文藝術學院等等，均有利培育具有國際競爭力的跨國人才。

(旺報)