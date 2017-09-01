氣象局對宜蘭等5縣市發布大雨豪雨特報

氣象局對宜蘭、花蓮等5縣市發布大雨豪雨特報。（圖／取自氣象局網站）

中央氣象局預報，今天受到第16號颱風瑪娃颱風外圍環流影響，全台易有短時強降雨，宜蘭及花蓮地區會有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、臺東、屏東地區及新北山區也有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

進入9月台灣也稍微降溫，今天各地最高溫大約攝氏33、34度，低溫約25、26度，比8月略為涼爽。

(中時)