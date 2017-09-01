朱日和閱兵總指揮韓衛國 出任陸軍司令員
剛在七月底中共解放軍朱日和沙場閱兵上，擔任閱兵總指揮的解放軍中部戰區司令員韓衛國，在十九大召開時間公布之際，又更上一層樓，接替李作成，接任陸軍司令員。
原陸軍司令員李作成8月26日被大陸國防部證實，接任「中央軍委聯合參謀長」，並在塔吉克出席國際反恐會議。時隔不到一周，陸軍司令員的接替人選公布，由原中部戰區司令員韓衛國，接任陸軍司令員。
北京日報9月1日報導，昨(8月31日)上午，中國共產黨北京衛戍區第九次代表大會閉幕，陸軍司令員韓衛國出席並講話。官媒公布的時間點，恰巧是8月31日傍晚新華社公布中共十九大召開時間的同一天。
韓衛國2015年7月才晉升中將，僅隔兩年，今年7月28日晉升為上將，這一晉升速度在大陸現役上將中是最快的。緊接著又在朱日和閱兵擔任閱兵總指揮，時隔一個月，再接任陸軍司令員，屢屢獲得媒體關注。
(旺報)
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