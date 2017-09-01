中俄年內簽約 至少要造200架重型先進直升機

中俄聯手研發的新型直升機將採用俄羅斯米-26直升機的先進技術，而米-26為軍民兩用多用途重型直升機，圖為米-26T2的資料畫面。（圖/俄羅斯衛星網）

中俄年內將簽署合約，共同研發先進重型直升機（Advanced Heavy Lifter，AHL），而中國將負責設計與生產，俄方則將提供技術支援。

據塔斯社與「今日俄羅斯」（RT）新聞網報導，俄羅斯國家技術集團（Rostec）國際合作與區域政策總監柯拉多夫（Viktor Kladov）在金磚峰會前透露，合約談判接近完成，根據協議，至少會生產200架直升機以供出口。

而合約將由Rostec旗下的俄羅斯直升機集團（Russian Helicopters Group）與中國航空工業集團簽署。

不過，他也指出，中俄合作的方式和印俄不同。俄羅斯與印度為了生產卡莫夫（Kamov）Ka-226T直升機，成立了合資企業，但目前中俄並未談到這點。

柯拉多夫強調，與中國合作的重點在技術合作，而未來直升機將在中國製造，但中國未生產的部分配件與零組件將由俄羅斯提供。他並透露，俄羅斯設計師與工程師將積極參與研發，測試及檢定，但一切都將按照合約進行。

俄羅斯直升機集團先前指出，中俄合作進行相關研發，將加強彼此在高科技方面的合作。這款新型直升機最大起飛重量可達38.2公噸，實用升限為5,700米，航程為630公里，最高時速可達300公里。這款直升機內部能負載10公噸的貨物，但若是外掛，則能攜帶15公噸的貨物。

有關中俄達成聯手研發這款民用重型直升機的協議，是俄羅斯總統普丁2016年6月訪問中國的主要成果之一。這款新型直升機可以執行運輸，疏散與防火等任務，並能晝夜運作，適合任何天氣情況，而採用的是俄羅斯米-26直升機中的先進技術。

(中時電子報)