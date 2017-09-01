啟動川普阿富汗新戰略 美防長：開始向阿富汗增兵
川普於8月21日發表講話時曾表示，美國將調整在阿富汗戰略。美國國防部長馬提斯於當地時間8月31日證實，他已簽署向阿富汗增兵的命令，此舉被視為國防部落實川普此前公布的美國在阿富汗新戰略。
據香港東網報導，馬提斯在國防部會見記者時表示，他已向多支部隊下達了前往阿富汗的命令，受命部隊將於近期啟程。馬提斯表示，新增派的美軍將繼續承擔輔助角色，幫助阿富汗政府軍提升作戰能力。他強調，打擊恐怖組織的主力依然是阿富汗政府軍。
馬提斯稱，他計劃短期內與國會議員舉行會談，就新戰略的實施和增兵情況進行吹風。在此之前，他不會透露增兵的具體人數和行動計劃。
報導稱，美軍聯合參謀部主任肯尼思•麥肯齊早一天曾表示，目前約有1.1萬名美軍士兵駐紮在阿富汗境內。
報導並引述消息人士說，美國國防部此次增兵數目約為4000人。這意味今後駐阿美軍人數將達到1.5萬人。
(中時)
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