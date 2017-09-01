全台最直公路，速限60不能超車

台灣最筆直的路段卻幾乎全線都是不能超車的雙黃線，引發許多民眾抨擊交通部食古不化。（黃力勉攝）

交通部在臉書發文介紹全台灣最直公路，就是在台9線鹿野的武陵段到關山鎮的德高段，全長14.5公里。發文內容強調民眾覺得比高速公路還好開，但為了確保行車安全，路段90%都是雙黃線，引發許多民眾嘲諷自許為美好生活連結者的交通部，根本是美好生活的終結者！

武陵段到德高段路線筆直，其中經過許多村落，不過從武陵到瑞豐村之前的路段人煙稀少，視野遼闊，但全線都是雙黃線，且速限僅60公里，甚至比許多省道路段70公里的速限還低，加上南北雙向都單線道，讓許多民眾不滿的說「為什麼不能超車？」

交通部的貼文一出，引發許多網友嘲諷交通部就愛道路「塞好塞滿！」「食古不化！」也有民眾質疑，汽車在這路段遇到烏龜車，不能從左側超車，由右側的機車道超車，對機車及單車騎士反而更危險。

公路局關山工務段表示，直線路段駕駛常常不小心開太快，把平面道路當做高速公路開，容易發生意外，因此才會設定速限為60公里，並禁止超車，將來還會持續檢討評估。

警方表示，這段筆直路段行經瑞豐村、月眉里、關山鎮上等人口較密集路段，多有設置紅綠燈讓車輛放慢車速，沿線則有瑞豐派出所、米國學校設置固定測速照相，月眉段常有機動攔查。

台東縣警局交通隊指出，筆直路段如果視距良好，是能適度開放超車，全線不能超車確實有許多駕駛抱怨，不過速限訂定權責在工務段手上，交通隊是依速限規範取締。

(中時)