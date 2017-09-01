全台最直公路 速限60不能超車
交通部在臉書發文介紹全台灣最直公路，就是在台9線鹿野的武陵段到關山鎮的德高段，全長14.5公里。發文內容強調民眾覺得比高速公路還好開，但為了確保行車安全，路段90%都是雙黃線，引發許多民眾嘲諷自許為美好生活連結者的交通部，根本是美好生活的終結者！
武陵段到德高段路線筆直，其中經過許多村落，不過從武陵到瑞豐村之前的路段人煙稀少，視野遼闊，但全線都是雙黃線，且速限僅60公里，甚至比許多省道路段70公里的速限還低，加上南北雙向都單線道，讓許多民眾不滿的說「為什麼不能超車？」
交通部的貼文一出，引發許多網友嘲諷交通部就愛道路「塞好塞滿！」「食古不化！」也有民眾質疑，汽車在這路段遇到烏龜車，不能從左側超車，由右側的機車道超車，對機車及單車騎士反而更危險。
公路局關山工務段表示，直線路段駕駛常常不小心開太快，把平面道路當做高速公路開，容易發生意外，因此才會設定速限為60公里，並禁止超車，將來還會持續檢討評估。
警方表示，這段筆直路段行經瑞豐村、月眉里、關山鎮上等人口較密集路段，多有設置紅綠燈讓車輛放慢車速，沿線則有瑞豐派出所、米國學校設置固定測速照相，月眉段常有機動攔查。
台東縣警局交通隊指出，筆直路段如果視距良好，是能適度開放超車，全線不能超車確實有許多駕駛抱怨，不過速限訂定權責在工務段手上，交通隊是依速限規範取締。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。