配合108課綱 上海台校啟動教師研習活動

配合108課綱推出，上海台商子女學校啟動教師研習活動。（上海台商子女學校提供）

上海台商子女學校在進行教師研習之外，還舉辦「密室脫逃」活動，帶領校內老師們同歡。（上海台商子女學校提供）

上海台商子女學校為迎接新學年的到來，特別規劃一系列別開生面的研習課程，希望為孩子們帶來新世紀的風采。整整三天的研習，大家集思廣益，凝聚力量，雖然辛苦，但所有參與的老師都非常肯定研習的成效，希望為新學年度帶來新的風貌。

今年的活動主題緊扣108課綱的精神，由上海台校董事長楊奕蘭提出，以「知書達禮。多元學習」作為學生的學習目標，希望老師們都能透過多元學習，培養知書達禮的好學生；新任校長陳俊男更以未來觀點，期待學校能培養出「具有人文關懷、國際視野、全球競爭力的未來人才」；小學部陳成恭校長更幽默且深切的期許，以「成恭+俊男=成功」的標題來為學校期勉與祝福。

研習一開始，特別邀請淡江大學教育政策與領導研究所教授潘慧玲授課，帶領老師們更深入了解108課綱的教育目標，並引領教師思考執行的策略及方法。

接著三天緊湊的研習，教職員工在「108課綱研習新發現」、「學思達成果分享」、「班級經營總動員」、「學年活動理想圖」等各場研討中，透過成果分享、議題討論，為海外學子們，進行最好的規劃與準備。

董事長楊奕蘭表示，學校會辦理這三天緊湊、創意又豐富的研習，目的就在凝聚全校教職員工的向心力。尤其在董事會及校長的帶領之下，大家用心參與、用心學習，也讓位居上海的台灣教育列車緩緩啟動，航向美好的未來。

(旺報)