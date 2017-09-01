配合108課綱 上海台校啟動教師研習活動
上海台商子女學校為迎接新學年的到來，特別規劃一系列別開生面的研習課程，希望為孩子們帶來新世紀的風采。整整三天的研習，大家集思廣益，凝聚力量，雖然辛苦，但所有參與的老師都非常肯定研習的成效，希望為新學年度帶來新的風貌。
今年的活動主題緊扣108課綱的精神，由上海台校董事長楊奕蘭提出，以「知書達禮。多元學習」作為學生的學習目標，希望老師們都能透過多元學習，培養知書達禮的好學生；新任校長陳俊男更以未來觀點，期待學校能培養出「具有人文關懷、國際視野、全球競爭力的未來人才」；小學部陳成恭校長更幽默且深切的期許，以「成恭+俊男=成功」的標題來為學校期勉與祝福。
研習一開始，特別邀請淡江大學教育政策與領導研究所教授潘慧玲授課，帶領老師們更深入了解108課綱的教育目標，並引領教師思考執行的策略及方法。
接著三天緊湊的研習，教職員工在「108課綱研習新發現」、「學思達成果分享」、「班級經營總動員」、「學年活動理想圖」等各場研討中，透過成果分享、議題討論，為海外學子們，進行最好的規劃與準備。
董事長楊奕蘭表示，學校會辦理這三天緊湊、創意又豐富的研習，目的就在凝聚全校教職員工的向心力。尤其在董事會及校長的帶領之下，大家用心參與、用心學習，也讓位居上海的台灣教育列車緩緩啟動，航向美好的未來。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。