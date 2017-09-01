預約澤村賞？西武新王牌暫居洋聯三冠王

菊池雄星威風力壓樂天，燃燒129球完投9局奪第13勝。(截自日本雅虎體育)

西武獅本季戰績能一飛沖天，新王牌菊池雄星功不可沒，他昨燃燒129球，完投9局失2分率隊奪勝，斬獲個人第13勝，過去花卷東的少年強投經6年磨練，今年破繭而出，如今暫居勝投、三振、自責分率三冠王，頗有問鼎澤村賞的氣勢，他豪氣的說，上場投球前就做好要完投的準備，「我真的非常想贏！」

在岸孝之前進樂天後，上季奪12勝的菊池接下王牌重任。他昨賽前已拿下12勝，追平去年勝投數，且22場先發有18場優質先發，表現出色；但8月17被抓投球動作是違規的「二段式投球」後，前役面對宛如他天敵的軟銀，僅投3局慘失7分，近2場對軟銀先發，僅投5.1局狂失14分。

不過菊池沒被擊倒，修正好新動作再出發；昨面對強敵樂天，首局被歐可耶瑠偉轟陽春炮，5下又連投2保送，有些搖搖欲墜，但他未讓傷害擴大，僅失1分下莊。最後第6到第8局，他雖連3局被敲安，但都適時化解危機，9下連抓2出局後，3球三振聖澤諒，替這場比賽劃下句點。

「沒時間可以浪費了！」菊池近3年投手教練土肥星也協助下，今年動作調整到最好的狀態，且能更了解自己問題在哪，被抓動作犯規後，他迅速找回狀態，特別感謝土肥教練。他生涯第8年搖為新王牌，有望率西武挺進季後賽，且此役過後，以13勝、自責分率2.30、180次三振，暫居洋聯三冠王。

(中時電子報)