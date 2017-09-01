北韓正妹遭抓15次 成功脫北狠批金正恩殘暴

朴恩美在適應南韓生活後成為電視實境秀藝人。(圖/Facebook@Eunhee Park)

成功脫北的北韓正妹朴恩美在融入南韓生活後，還當起了實境節目藝人，大談自己在北韓到決心脫北的辛苦歷程，她稱自己只因為愛美選擇穿不同的服飾就因此被抓了多達15次，多次進警局讓她終於受不了北韓沒人權的生活，最終冒著被處決的風險，透過人蛇集團跋山涉水才逃到南韓，如今她也狠批北韓最高領導人金正恩殘暴，根本不顧北韓人民生命安全。

現年26歲的朴恩美在2012年脫北抵達南韓後也融入了當地的生活，如今更是電視節目的常客，她在電視上分享觸發自己逃離北韓的動機，正是因為自己只因為愛漂亮就前前後後被補高達15次，她表示自己只是穿著短裙、把頭髮染成棕色等就被北韓警察逮捕，每次都罰她在警局罰站超過12小時以上，她不明白為什麼女性要因為自己的衣著而被抓，這樣沒有人權的日子讓她下定決心，花了8.8萬澳幣(約新台幣21萬元)逃離北韓。

朴恩美表示脫北的過程十分辛苦，她先從家鄉元山市坐船逃至中國，接著利用步行的方式翻過寮國和泰國的高山，最終才能飛抵南韓，她表示這是自己做過最辛苦的事了，整個過程中幾乎沒有食物可以吃，還有沿路躲避被各地的警察的追緝，甚至就算現在在首爾生活也感覺有北韓的間諜如影隨形，但她如今覺得這一切作為自由的代價十分值得。

脫北後在南韓的生活讓朴恩美感到非常開心，透過幫助北方難民的計畫學習英文，更成為了主題為脫北者的電視實境秀藝人，她也希望可以藉此促進兩韓的統一。儘管生活大幅改善，但她不忘自己仍在北韓的家人，她的父母在她小時候便因為癌症去世，在她脫北前都是和祖父母一起生活，她曾在脫北3年後透過人蛇集團和祖母聯絡，祖母告訴她：「不用擔心我，看到妳開心我就心滿意足了，享受妳的生活、妳的自由」。

面對近日北韓頻頻挑起朝鮮半島的緊張局勢，尤其是日前試射飛彈約飛日本上空，讓她狠批北韓最高領導人金正恩殘暴，她表示：「川普很古怪無常沒錯，金正恩也是如此」，更說金正恩是世界上最嚴重違反人權的人，雖然自己希望兩韓不要開戰，但是以目前來看事情很有可能往這方面發展，也說希望不要再有人金援北韓，因為金正恩只會把錢拿來買軍事武器，不會管北韓人民的死活。

(中時電子報)