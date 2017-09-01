網怒小英收割主場 林濁水：全民都來收割！

蔡英文總統31日接見世大運選手、教練及隊職員，與選手們自拍。（總統府提供）

31日舉辦的「台灣英雄大遊行」，大批民眾夾道歡迎、手拿台灣英雄加油旗幟，現場活動氣氛熱烈。（報系資料照 實習記者鄭宇辰攝）

總統府提出、體育署主辦的「831台灣英雄大遊行」，遭指是執政當局不願見台北世大運紅利，讓柯文哲「整碗捧走」，因此跳出來「收割」的活動。前民進黨立委林濁水則認為，世大運是好事，全民都來收割有什麼不好。

台北世大運超乎預期的成功，也引發各界都要來沾光、收割的議論。昨舉行的「831台灣英雄大遊行」，由於恰逢總統蔡英文生日，就被外界議論是要為小英「祝壽」、「消費」世大運的活動。

不過林濁水在臉書表示，「總統府說要辦遊行，我見柯P乾笑，覺得可惜。」並指「世大運既然是好事，包括全民都來收割有什麼不好。」

林濁水說，雖然北市原先不想辦遊行，但是遊行下來，柯p在市府前備受歡迎，遊行主場看來也是北市，主場地位也沒有任何改變。許多人從總統收割主場的角度疑神疑鬼，是不必了。

不過確實有不少網友在蔡英文臉書留言表達不滿。有網友表示「丟臉把自己當什麼？當古代皇帝？人家的好表現不是你製造出來的別在那邊沾光」；

「總統閒閒沒事一日數PO，很愛刷純在感 = = 之前天災或其他難以解決的大事就沒有如此勤奮發文??雙重標準?柿子挑軟的吃是嗎??」；

更有網友留言「胡亂改革，自以為是，蠻橫強硬，根本不願傾聽人民的聲音，遇事退縮不敢面對，有好事就出盡風頭拼命沾光，這樣的人配當中華民國的總統？」。

(中時電子報)