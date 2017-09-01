日本2018防衛預算創新高 中國成擴張軍備理由

2018年度日本政府各部門預算申請8月31日截止。一般會計申請總額達到101兆日元(約合27.9兆新台幣)左右，其中防衛預算在安倍政府上台後連續5年增加，申請了5.2兆日元，為至今最高金額。港媒稱，這是日本計劃連續第6年增加防衛預算，較去年增加近3%。中國近年日漸增強的海空實力也為自衛隊擴張軍備提供了「理由」。

據日本共同社報導，申請總額連續4年突破100兆日元。各政府部門中，負責社保及「工作方式改革」的厚生勞動省申請額度最高，達31.4兆日元，實際上刷新了最高紀錄。安倍政府上台後預算額連續5年增加的防衛省申請了5.2兆日元，為至今最高金額。其中列入改良型攔截導彈的購買經費等，與2017年度原始預算相比，申請額增加了2.5%。

香港東網報導稱，這是日本計劃連續第6年增加防衛預算。日本防衛省擬以逾千億日元引進新型反導系統，並替海上自衛隊及空中自衛隊採購大額美國武器。

報導稱，中國大陸近年日漸增強的海空實力也為自衛隊擴張軍備提供了「理由」。日本防衛省將採購兩艘排水量達3900噸的新型護衛艦、一艘排水量3000噸的潛艇及延長部分潛艇的服役壽命，增強對日本周邊海域的情報收集及警戒監視，護衛艦的數量將由現時的48艘增至54艘。為了建構聯合機動防衛力量，防衛省將引進美國的環球鷹無人機及F-35A隱形戰機。

報導稱，日本防衛省還將投放550億日元，用於釣魚島在內西南島嶼警備部隊的設施建設，更會採購高速滑翔彈及新型對艦誘導彈。防衛預算將交由財務省審視，之後才提交國會表決。一旦預算獲得通過，最快可於明年四月實施。

(中時)