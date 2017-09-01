台鐵時刻表調整 9／3各車站免費索取

台鐵局因應南迴線電氣化工程施工需要及配合新富站啟用，訂於本9月6日進行年度列車時刻調整，並印製冊本式時刻表40萬本、摺頁式時刻表7萬張。台鐵表示，從9月3日（星期日）上午8時起，民眾可在台鐵各大車站免費索取。

(中時)