環保金紙攏係假？ 祭祀用品8成不符規定

下周二就是中元普渡，消基會抽查市售香、金銀紙祭祀產品共20件，結果發現，僅4件商品標示合格，不合格率達8成，而政府雖然鼓勵民眾使用環保金紙，但卻沒有相關認證標準，「一切依憑廠商說了算」。

消基會在台北地區各大通路抽查10件香品，10件金銀紙的標示狀況，結果發現，香品僅1件標示合格，且為進口商品，金銀紙僅3件標示合格，且其中2件為進口商品，消基會指出，依據《商品標示法》第15條，屆期未改正的生產、製造或進口商恐遭罰2到20萬元，且可按次連續處罰。

環保署空保處統計，國人去年約焚燒紙錢19.5萬公噸，燒香約2.1萬公噸，而燃燒後產生的苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴具有致癌性，人體吸入後會對健康造成損害，因此，環保署呼籲民眾可購買環保金紙，減少紙錢和香使用量，集中焚燒等方式祭祀，來減少空氣汙染。

但消基會指出，環保署根本沒有訂定有關「環保金紙」的認證標準，消基會檢驗長凌永健表示，目前市面上只有一家印刷業者採用低毒量、不含重金屬的銀墨來製造金銀紙，取得環保標章，但這個標章是針對報章雜誌訂出的規範，如果是要燃燒的金銀紙，恐怕還會有不同的標準。

消基會副董事長鄧惟中呼籲，環保金紙一般紙張較薄更容易完全燃燒，但應該怎樣規定才符合規範，政府應該訂定明確標準，此外，也要加強查緝，避免商品標示錯誤或不符規定。

消基會日用品委員會副召集人楊宏宇表示，很多人都會重視食品安全，但無形的香吸入人體，是另外一種侵入性，讓危害物質從呼吸道進去，恐怕會有肺癌、肺線癌等健康疑慮，尤其是對於支氣管不好的人，更要特別注意。

(中時)