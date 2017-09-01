環保金紙攏係假？ 祭祀用品8成不符規定
下周二就是中元普渡，消基會抽查市售香、金銀紙祭祀產品共20件，結果發現，僅4件商品標示合格，不合格率達8成，而政府雖然鼓勵民眾使用環保金紙，但卻沒有相關認證標準，「一切依憑廠商說了算」。
消基會在台北地區各大通路抽查10件香品，10件金銀紙的標示狀況，結果發現，香品僅1件標示合格，且為進口商品，金銀紙僅3件標示合格，且其中2件為進口商品，消基會指出，依據《商品標示法》第15條，屆期未改正的生產、製造或進口商恐遭罰2到20萬元，且可按次連續處罰。
環保署空保處統計，國人去年約焚燒紙錢19.5萬公噸，燒香約2.1萬公噸，而燃燒後產生的苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴具有致癌性，人體吸入後會對健康造成損害，因此，環保署呼籲民眾可購買環保金紙，減少紙錢和香使用量，集中焚燒等方式祭祀，來減少空氣汙染。
但消基會指出，環保署根本沒有訂定有關「環保金紙」的認證標準，消基會檢驗長凌永健表示，目前市面上只有一家印刷業者採用低毒量、不含重金屬的銀墨來製造金銀紙，取得環保標章，但這個標章是針對報章雜誌訂出的規範，如果是要燃燒的金銀紙，恐怕還會有不同的標準。
消基會副董事長鄧惟中呼籲，環保金紙一般紙張較薄更容易完全燃燒，但應該怎樣規定才符合規範，政府應該訂定明確標準，此外，也要加強查緝，避免商品標示錯誤或不符規定。
消基會日用品委員會副召集人楊宏宇表示，很多人都會重視食品安全，但無形的香吸入人體，是另外一種侵入性，讓危害物質從呼吸道進去，恐怕會有肺癌、肺線癌等健康疑慮，尤其是對於支氣管不好的人，更要特別注意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。