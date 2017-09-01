美網》詹家姊妹首戰告捷 混雙過頭關

詹詠然與詹皓晴在世大運女雙摘金。(資料照, 陳怡誠攝)

美網混雙首輪，詹詠然與詹皓晴都傳出捷報。詹詠然與去年美網的搭檔辛蒙尼奇以直落二過頭關，詹皓晴與搭檔維尼斯(第3種子)首戰亦擊敗地主隊伍。莊佳容與日本女將搭檔的女雙組合打敗大會第8種子晉級次輪。詹詠然的女雙搭檔辛吉絲也在混雙首輪勝出，辛吉絲的搭檔是大莫瑞(混雙第1種子)。

詹詠然日前在台北世大運因身體不適放棄混雙4強賽返美，世大運銜接美網的賽程確實很趕，不過美網開幕正碰上大雨導致賽程整個延後，讓雙詹獲得更多休息時間。詹詠然與辛吉絲搭檔的女雙首戰將於台灣時間2日凌晨3時登場。

(中時電子報)