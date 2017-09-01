MiLB》朱立人猛打賞又開轟 本季第16號全壘打出爐

朱立人本季已轟出16發全壘打。(資料照 截自/朱立人臉書粉絲團)

印地安人1A(湖郡船長)的旅美小將朱立人，今球隊與藍鳥隊1A(蘭辛螺絲釘)交手，朱立人擔任第3棒指定打擊，展現強打火力，單場4打數3安打，還包含本季第16轟，可惜球隊還是以4比7輸球收場。

朱立人此役首打席就擊出安打，隨後第3局也敲安，但隊友都無法串連火力，無功而返，直到第6局朱立人在得點圈有人時，一棒轟出3分炮，率隊破蛋，可惜還是無法挽回頹勢，終場以4比7敗下陣來，朱立人則繳出單場3安的猛打賞表現。

朱立人旅美第4個球季，今年從1A出發，打擊火力大幅成長，穩定出賽至今已經累積119支安打，也轟出16發全壘打，打擊率2成61。

另外效力紅襪3A的林子偉，今球隊與藍鳥3A交手，林子偉擔任第7棒鎮守中外野，可惜打擊沒有建樹，單場3打數0安打，吞1次三振，終止近期連4場敲安，守備上面還出現失誤，打擊率降至2成65。

(中時電子報)