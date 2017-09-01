外媒：洞朗事件是印度中國解決貿易不平衡的契機

印度孟買火車上的人在通勤時用手機看影片。(美聯社)

在中國和印度剛解決洞朗僵局之際，《外交官》(Diplomat)指出兩國應該趁機解決貿易不平衡的問題，以降低兩國之間的緊張情勢。

印度雖然目前考慮限制中國科技電子產品的進口，以保護國家安全、防止資料洩漏，但中國在兩國的貿易間占有極大優勢，任何限制都會嚴重影響印度工業，印度自己的電力和電子產品工業就進口超過2,200萬美元的中國廉價電子產品。

目前印度已對中國超過93種商品實施反傾銷關稅，引發中國媒體批評，印度此舉是為了要保護自家工業，但印度若對中國祭出不合理的進口限制，不但會違反世界貿易組織的法律，印度本身的工業也無法支援印度新興的能源和電信業，印度必須要花大錢跟歐美購買，反而會增加這兩種工業的財務負擔。

但中國和印度之間的貿易不平衡目前相當巨大，去年會計年度印度進口中國613億美元的商品，但中國只進口了印度102億美元的商品，兩國貿易逆差達到511億美元。

主要原因是印度只出口原物料如鐵礦和銅等到中國，印度必須要出口有附加價值的商品才可以減少貿易逆差，但是印度製造業還需要許多時間發展，才有能力出口附加價值商品。

儘管如此，《外交家》指出中國和印度之間的貿易若平衡，就有機會能降低兩國之間的緊張情勢，印度應考慮解除對中國商品的限制，以免進一步破壞兩國間脆弱的現況。《外交家》也呼籲中國開放進口印度的藥品和IT相關的服務，以幫助印度減少貿易逆差。

印度是世界通用名藥物的主要製造商之一，但現在因為中國的保護政策而遲遲無法出口藥品到中國市場。印度製藥公司已要求印度商務部協助出口到中國，一年前中國代表團也曾經檢視這些公司的設施等，印度商務部和商務部長也已經向中國政府提出進口藥品的要求。

雖然印度總理希望能夠增加印度製的產品，但印度無法在短時間增加製造力，在該國的製造業發達以前，《外交家》認為印度應避免對中國商品實施不合理的限制，因為印度受到的負面影響會比中國多，尤其是中國對印度的出口量，僅占其總出口的2%。

《外交家》建議兩國領導人應立即商討如何化解兩國緊張情勢，利用9月的金磚五國論壇來討論貿易不平衡的問題。

(中時電子報)