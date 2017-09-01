世大運美國代表團、六福皇宮 攜手關懷台灣弱勢兒童

世大運美國隊、六福皇宮 攜手做公益關懷台灣弱勢兒童

世大運拚體育外交 美國代表團、恩友中心結好緣

2017台北世界大學運動會8月30日完美落幕，世代運美國代表團離台前夕攜手六福旅遊集團一起做公益，美國代表團副團長Nels Hawkinson捐贈USA Team隊服還號召阿爾及利亞、愛沙尼亞、加拿大、瑞士、巴西等代表團一起響應，最後捐出超過30箱衣物、背包等用品給社團法人中華民國恩友愛心協會，希望透過運動傳遞更多正向能量，世大運期間美國隊辦公室就設在台北威斯汀六福皇宮，六福旅遊集團也加入公益陣容，由台北威斯汀六福皇宮總經理周復華代表，捐贈200張《老師，你會不會回來？》電影票給社團法人中華民國恩友愛心協會，希望這部充滿教育意涵改編自真實故事的電影，能讓恩友中心長期關懷的弱勢兒童有所啟發，這場公益捐贈儀式由美國在台協會文化官區毅良(Eric Aldrich)見證，完美落實世大運「讓臺北走出去、更讓世界走進來，讓世界可以看見臺灣。」的精神！，也替世大運美國代表團這次台灣行劃下完美句點！

8月31日世大運美國代表團副團長Nels Hawkinson在美國在台協會文化官區毅良(Eric Aldrich)見證下，捐贈USA Team隊服，包括帽子、Polo衫、T-shirt、背包等用品給恩友中心，同時號召阿爾及利亞、愛沙尼亞、加拿大、瑞士、巴西等代表團參與，總共捐出超過30箱的全新衣物，希望透過運動把愛傳遞到台灣每個角落，美國代表團副團長Nels在世大運開幕前曾受訪表示「希望台灣在獎牌數排名第一，美國隊排名第二！」如今台灣選手在世大運的表現，讓這塊土地在世界留名！Nels說「他很開心能在世大運期間，一起陪台灣民眾經歷這段振奮人心的旅程！」長期關注偏鄉兒童教育的六福旅遊集團也一起響應，由台北威斯汀六福皇宮(The Westin Taipei)總經理周復華代表捐贈200張電影票，邀請弱勢兒童觀賞電影《老師，你會不會回來？》，這部片改編獲得「Power教師全國首獎」、「Super教師全國首獎」和「師鐸獎全國獎」的南投縣中寮鄉爽文國中教導主任王政忠老師的真實故事，劇情描述王政忠老師公費實習分發到爽文國中後，看到偏鄉教育資源的窘境，一度想落跑回城市一圓補教名師夢，卻因921大地震，讓他下定決心留在偏鄉翻轉學童們的教育，台北威斯汀六福皇宮總經理周復華表示「這半個月來，很榮幸美國隊選擇六福皇宮做為代表團職員和家屬的住宿地點，讓台美雙方建立良好友誼，六福皇宮挺世大運，挺台灣好電影，也挺偏鄉教育，希望偏鄉的孩子透過這部《老師，你會不會回來？》建構自己的人生夢想。」

這場捐贈記者會也爆出小插曲，就是已婚的美國代表團副團長Nels Hawkinson竟然在世大運期間交了台灣女友？Nels也在記者會上公布這位台灣女友的真實身分！原來是社團法人中華民國恩友愛心協會高齡92歲的會友朱彩雲阿嬤，兩人是在恩友中心的活動上結緣，Nels特地換上中式禮服牽著朱彩雲阿嬤一起亮相，兩人在記者會上一起切下象徵結好緣的台式囍餅，朱彩雲阿嬤還害羞地親吻了Nels的臉頰，替捐贈儀式增添不少亮點。

(中時電子報)