俄國再被打臉？ 美將領：IS領袖巴格達迪恐還活著
據英國衛報（The Guardian）報導，行蹤成謎多時、就連生死都難辨的極端組織伊斯蘭國（ISIS）最高領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），繼俄羅斯國防部日前發布其死訊後，如今竟又傳出他可能還活著的消息，再次讓外界困惑。美軍史蒂芬湯森中將（Stephen Townsend）表示，其所率領的部隊近期在伊拉克與敘利亞邊境地區，密集進行各村莊的搜查任務，湯森中將告訴媒體，他與部下幾乎每天都在找巴格達迪，但正確的藏匿位置仍無法鎖定，只能知道大約在幼發拉底河（Euphrates）中部流域的一個村莊內，跟隨著逐步逃離伊拉克的伊斯蘭國餘黨一起行動。
出生於伊拉克、曾擔任清真寺阿訇的巴格達迪，就讀於伊拉克阿宰米耶伊斯蘭學大學，獲伊斯蘭學碩士學位和博士學位。在伊斯蘭國興起前，並非國際知名人物，但2013年異軍突起之際，美國國防部才從檔案紀錄中發現，曾在2004年初，以平民被拘留者（Civilian Internee）的身分，將他扣留拘押在「布卡營」（Camp Bucca），但年底因證據不足而縱虎歸山。在敘利亞和伊拉克內戰期間，巴格達迪以伊斯蘭國最高領袖自居，開始在伊拉克攻佔城池，建立國家並自居「哈里發」（Caliph）之位，遭到眾多伊斯蘭世界國家強力反對和抵制。
面對這位恐怖份子名單的「貴賓」，美國政府砸下2,500萬美元（約7.57億台幣）懸賞他的項上人頭。不過負責第一線搜索的湯森中將表示，他堅信巴格達迪還活著，並指出一旦被他們部隊查獲，第一優先的選擇絕對是當場斃命，對於身在前線的軍人來說，活捉或可能惹出的麻煩，絕非他們所期望的結果。
(中時電子報)
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