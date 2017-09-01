退役少將助陸吸收台軍官 判刑8月定讞
陸軍少將侯石城退役後到大陸經商期間，4年前他接受大陸官員委託，邀約舊部屬王姓及梁姓軍官到馬來西亞私會陸官員，接受招待及人民幣各5000元等餽贈，但王、梁退回金錢和禮盒，最高法院認為侯男犯後沒有悔意，今依違反國家安全法將他判刑8月確定。
68歲的侯石城陸軍官校第45期畢業，1999年晉升少將，曾擔任裝甲兵學校少將副校長兼副指揮官，2008年退役後經常往返兩岸，他在2010年7月到上海參觀世界博覽會，結識上海市政府官員，該官員要求他引介舊部屬，協助發展對台組織。
侯男於是邀約舊屬王姓副參謀長及梁姓教官，在2013年1月間到吉隆坡會見大陸官員，由大陸官員招待旅遊及食宿費用，侯男代轉交各人民幣5000元及茶葉禮盒給王、梁，但2人覺得不妥退還，未被大陸官員吸收，案經調查局發現，將侯男逮捕移送法辦。
台中高分院認為侯男曾任陸軍高階軍職人員，受到國家栽培，竟未能謹守分際，置國家安全於不顧，嚴重違反軍人效忠國家信念，且他犯後飾詞狡卸，堅詞否認犯罪、未見略有悔意，依違反國家安全法將侯男判刑8月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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